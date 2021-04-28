Венедиктова и ее заместители получили прививки от Covid-19
В Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса работников прокуратуры, одними из первых вакцинировались генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Regionews.
В органах прокуратуры началось проведение вакцинации от Covid-19. В первую очередь будет привито около 500 работников Офиса Генпрокурора. С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вакцинацию прокуроров осуществляют препаратом китайской компании Sinovac Biotech.
Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим", - заявила Венедиктова.
Напомним, в Украине увеличилось количество людей привитых второй дозой вакцины AstraZeneca.