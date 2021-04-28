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28 апреля 2021, 18:48 176

Венедиктова и ее заместители получили прививки от Covid-19

28 апреля 2021, 18:48 176
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Вакцинация работников прокуратуры проходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации
Вакцинация работников прокуратуры проходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации
Фото: facebook
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В Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса работников прокуратуры, одними из первых вакцинировались генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Regionews.

В органах прокуратуры началось проведение вакцинации от Covid-19. В первую очередь будет привито около 500 работников Офиса Генпрокурора. С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вакцинацию прокуроров осуществляют препаратом китайской компании Sinovac Biotech.

Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим", - заявила Венедиктова.

Напомним, в Украине увеличилось количество людей привитых второй дозой вакцины AstraZeneca.

коронавирус Офис генпрокурора прокуратура Ирина Венедиктова вакцинация

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