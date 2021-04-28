Терористи на Луганщині планували розпилити хлор у підрозділі ЗСУ

Організатор злочинної групи затриманий

Організатор злочинної групи затриманий

Фото Спеціалізованої прокуратури Об'єднаних сил

У Луганській області викрито терористичну групу, яка планувала розпилити хлор у місці дислокації військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Учасники терористичної групи готували вчинення злочину на одному з об’єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово дислокується підрозділ ЗСУ. Зокрема вони планували розпилити хлор у приміщеннях, де перебувають військовослужбовці з метою заподіяння шкоди їх життю та здоров’ю, - ідеться у повідомленні

За результатами проведених слідчих дій злочин вдалося упередити.

У двох учасників групи вилучені засоби і знаряддя для збору та передачі співробітнику так званого "міністерства держбезпеки ЛНР" інформації щодо оборонної сфери. Дані про розташування оборонних об’єктів, позиції ЗСУ і передислокацію військової техніки вони отримували, в тому числі від військовослужбовця ЗСУ.

Організатор групи затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Протиправну діяльність терористичної групи, яка діяла на території Луганської області викрито за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, учорашній підрив автомобіля на Луганщині кваліфіковано як теракт. За фактом підриву розпочато кримінальне провадження.