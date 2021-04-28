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28 квітня 2021, 17:24 378

Місцева влада не може скасовувати в регіонах "червону" зону – Немчінов

28 квітня 2021, 17:24 378
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Раніше мер Києва заявив про скасування деяких обмежень карантину
Раніше мер Києва заявив про скасування деяких обмежень карантину
Фото: із відкритих джерел
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Державна комісія з питань ТЕБ та НС 28 квітня розгляне питання зміни зони карантину у Києві, однак місцева влада не має повноважень скасовувати "червону" зону.

Про це під час брифінгу заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, передає Regionews.

Він пояснив, що місцеві комісії, зокрема київська, можуть посилювати карантинні обмеження, але не мають права послаблювати карантинні обмеження, встановлені Державною комісією.

Якщо будуть внесені зміни по місту Києву, вони можуть на свій розсуд залишити частину обмежень, яка діяла у "червоній" зоні", - заявив Немчінов.

Він підтвердив, що є подання від Міністерства охорони здоров'я щодо скасування "червоної" зони у столиці.

Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять карантин, у звичному режимі запрацює громадський транспорт.

Олег Немчінов карантин червона зона заява коронавірус

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