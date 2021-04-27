Україна вирішила вислати російського консула в Одесі

Він має покинути територію України до 30 квітня

Він має покинути територію України до 30 квітня

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У відповідь на висилку українського дипломата із Росії і оголошення його персоною нон грата, Україна прийняла рішення вислати консула РФ в Одесі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із оголошенням 26 квітня МЗС Російської Федерації співробітника Посольства України в Москві "persona non grata”. Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України”, - йдеться в повідомленні.

Українське зовнішньополітичне відомство відкинуло звинувачення Росії, що український дипломат нібито "займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом”.

Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій”, - додали в МЗС.

Там стверджують, що рішення Росії вислати дипломата грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику.

У відповідь, МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року. У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь”, - заявили в МЗС України.

Нагадаємо, 17 квітня у Росії спецслужби затримали українського консула. В Україні дії ФСБ назвали провокацією на тлі дестабілізаційних дій РФ.

Також повідомлялось, що Україна дала російському дипломату 72 години, щоб покинути територію держави.

21 квітня український консул у Санкт-Петербурзі, якого затримувала ФСБ, залишив територію РФ. Із України також виїхав російський дипломат, якого оголосили персоною нон грата.