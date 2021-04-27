Украина решила выслать российского консула в Одессе

Он должен покинуть территорию Украины до 30 апреля

Он должен покинуть территорию Украины до 30 апреля

Фото: из открытых источников

В ответ на высылку украинского дипломата из России и объявление его персоной нон грата, Украина приняла решение выслать консула РФ в Одессе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве "persona non grata". Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", - говорится в сообщении.

Украинское внешнеполитическое ведомство отвергло обвинения России, что украинский дипломат якобы "занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом".

Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", - добавили в МИД.

Там утверждают, что решение России выслать дипломата грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику.

В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года. В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ", - заявили в МИД Украины.

Напомним, 17 апреля в России спецслужбы задержали украинского консула. В Украине действия ФСБ назвали провокацией на фоне дестабилизирующих действий РФ.

Также сообщалось, что Украина решила выслать старшего дипломата посольства России.

21 апреля украинский консул в Санкт-Петербурге, которого задерживала ФСБ, покинул территорию РФ. Из Украины также уехал российский дипломат, которого объявили персоной нон грата.