В Україні починають роботу дві тисячі пунктів COVID-вакцинації - МОЗ

В пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+

В пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+

Фото: із відкритих джерел

У середу, 28 квітня в Україні почнуть працювати 2127 пунктів вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

За інформацією відомства, їх відкривають при медичних закладах, пункти обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення до найближчого пункту можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру. Адресу та телефон пункту вакцинації можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для отримання щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код”, - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що 23 квітня із Південної Кореї Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio і зараз її розвозять до пунктів щеплення.

Цим препаратом будуть прищеплювати пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто має отримати другу дозу вакцини вже у травні.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про COVID-вакцини, над виробництвом яких працюють в Україні.