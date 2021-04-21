Український консул у Санкт-Петербурзі, якого затримувала ФСБ, залишив територію РФ

Із України також виїхав російський дипломат, якого оголосили персоною нон грата

Із України також виїхав російський дипломат, якого оголосили персоною нон грата

Фото: із відкритих джерел

Консул України у Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк сьогодні, 21 квітня залишив територію Росії. Проти нього російські спецслужби влаштували провокацію та оголосили небажаною персоною.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка, передає RegioNews.

Наш консул сьогодні залишив територію Російської Федерації”, - сказав він.

Крім того, як пише видання ТАСС із посиланням на посольство РФ в Україні, старший дипломат посольства Росії в Україні Євген Черніков, якого Київ оголосив персоною нон грата, покинув територію нашої держави.

Таке рішення українська сторона прийняла у відповідь на затримання консула в Росії.

Оголошений українською стороною персоною нон грата російський дипломат покинув територію країни", - заявили в посольстві РФ.

Нагадаємо, 17 квітня у Росії спецслужби затримали українського консула. В Україні дії ФСБ назвали провокацією на тлі дестабілізаційних дій РФ.

Також повідомлялось, що Україна дала російському дипломату 72 години, щоб покинути територію держави.