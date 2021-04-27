Рада 29 квітня може зібратися на ще одне позачергове засідання, - нардеп
Там може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики
Там може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики
У четвер, 29 квітня, парламент планує провести ще одне позачергове засідання Верховної Ради.
Про це журналістам у Верховній Раді розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"У четвер однозначно буде позачергове засідання. Там буде дуже багато питань. Я думаю, що ми будемо до глибокої ночі в четвер", - сказала вона.
Нардеп наголосила, що від Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розглянуть законопроєкти щодо туризму та про центри надання культурних послуг.
Окрім того, у четвер може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.
Нагадаємо, 27 квітня Рада збереться на два позачергові засідання.
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