Рада 29 квітня може зібратися на ще одне позачергове засідання, - нардеп

Там може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики

Там може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики

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Про це журналістам у Верховній Раді розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"У четвер однозначно буде позачергове засідання. Там буде дуже багато питань. Я думаю, що ми будемо до глибокої ночі в четвер", - сказала вона.

Нардеп наголосила, що від Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розглянуть законопроєкти щодо туризму та про центри надання культурних послуг.

Окрім того, у четвер може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Нагадаємо, 27 квітня Рада збереться на два позачергові засідання.