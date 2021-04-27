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27 квітня 2021, 12:58 7

Рада 29 квітня може зібратися на ще одне позачергове засідання, - нардеп

27 квітня 2021, 12:58 7
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Там може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики
Фото з відкритих джерел
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У четвер, 29 квітня, парламент планує провести ще одне позачергове засідання Верховної Ради.

Про це журналістам у Верховній Раді розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"У четвер однозначно буде позачергове засідання. Там буде дуже багато питань. Я думаю, що ми будемо до глибокої ночі в четвер", - сказала вона.

Нардеп наголосила, що від Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розглянуть законопроєкти щодо туризму та про центри надання культурних послуг.

Окрім того, у четвер може бути розглянуто кадрове питання - про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Нагадаємо, 27 квітня Рада збереться на два позачергові засідання.

Україна міністр Верховна Рада парламент євгенія кравчук

 
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