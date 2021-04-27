Житомир цього тижня може покинути "червону" зону карантину, - мер

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем.

"У нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з "червоної" зони. Останні два дні ми фактично в нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже на цьому тижні може вийти з "червоної" зони", - заявив Сухомлин.