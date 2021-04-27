Житомир цього тижня може покинути "червону" зону карантину, - мер
За словами Сухомлина, ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем
За словами Сухомлина, ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем
Житомир цього тижня може вийти з "червоної" зони карантину.
Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.
За його словами, ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем.
"У нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з "червоної" зони. Останні два дні ми фактично в нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже на цьому тижні може вийти з "червоної" зони", - заявив Сухомлин.
Нагадаємо, 12 квітня у Житомирі послабили карантин для кафе та ресторанів.
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