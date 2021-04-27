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27 квітня 2021, 12:49 151

Житомир цього тижня може покинути "червону" зону карантину, - мер

27 квітня 2021, 12:49 151
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За словами Сухомлина, ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем
За словами Сухомлина, ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем
Фото з відкритих джерел
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Житомир цього тижня може вийти з "червоної" зони карантину.

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, ситуація із захворюваністю в місті поліпшується з кожним днем.

"У нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з "червоної" зони. Останні два дні ми фактично в нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже на цьому тижні може вийти з "червоної" зони", - заявив Сухомлин.

Нагадаємо, 12 квітня у Житомирі послабили карантин для кафе та ресторанів.

коронавірус Україна карантин Житомир зона

 
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