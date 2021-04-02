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02 квітня 2021, 17:24 5

У Раді збирають підписи за звільнення Степанова: "слуги" також дають згоду

02 квітня 2021, 17:24 5
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Підписами пропонується зібрати позачергове засідання
Підписами пропонується зібрати позачергове засідання
Фото: МОЗ
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У парламенті збирають підписи за проведення позачергового засідання для звільнення міністра охорони здоровʼя Максима Степанова.

Як пише RegioNews, про це повідомив у Facebook народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін.

За його словами, під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова вже є 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150. Окрім інших, 33 належать депутатам фракції "СН", зокрема голові Комітету з питань здоров’я нації Михайлу Радуцькому.

"Пару днів тому Степанов глибокодумно розповідав на ефірі Влащенко, що думки депутатів, що лікарі зобов’язані вакцинуватися і щось потрібно негайно робити з кваліфікацією українських лікарів, нічого не означають, і депутати не приймають цих рішень. Проте, сподіваюсь, вже скоро міністр Степанов не буде приймати жодних рішень, бо стане колишнім міністром", — заявив Гурін.

Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрано 90 підписів депутатів різних фракцій з...

Posted by Дмитро Гурін on Friday, April 2, 2021

Нагадаємо, раніше Степанов зробив заяву про ймовірність своєї відставки.

Україна звільнення МОЗ нардеп Максим Степанов

 
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