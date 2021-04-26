Арахамія вважає, що Тищенко сам має сплатити штраф через вечірку у локдаун

Він наголосив, що нардеп підставив керівництво закладу

Він наголосив, що нардеп підставив керівництво закладу

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що штраф за вечірку народного депутата Миколи Тищенка в розпал карантину має сплатити сам нардеп.

Про це він сказав під час брифінгу у Верховній Раді, пише RegioNews.

Арахамія повідомив, що Вища рада партії має заслухати позицію Тищенка. Водночас фракція вже висловила думку щодо покарання за порушення карантину.

"З точки зору фракції. Позиція наша така, що він має добровільно сплатити це в бюджет", – наголосив політик.

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що Тищенко підставив власників закладу, в якому відбулося святкування. Відтак повинен сплатити штраф замість них.

"Я не знаю юридично, як це правильно Але він має виплатити ці гроші. І повинен зробити, як мінімум, в тих же межах сум допомогу у вигляді закупівлі необхідних дронів для армії. А якщо в нього буде трішки більше совісті, то він це купить на набагато більші гроші, бо йому декларація дозволяє", – заявив Арахамія.

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що через вечірку нардепа Тищенка під час локдауну поліція відкрила справу.

Також повідомлялося, що за святкування дня народження дружини депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка у Fairmont Grand Hotel Kyiv під час локдауну відповість адміністрація готелю і ресторану.