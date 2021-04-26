16:23  26 квітня
У "Слузі народу” розповіли, де зможе працювати Вітренко після Міненерго
16:55  26 квітня
Вибух у будинку на Позняках: п'ятьом працівникам "Київгазу” оголосили підозру
18:12  26 квітня
Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2021, 15:48 433

Арахамія вважає, що Тищенко сам має сплатити штраф через вечірку у локдаун

26 квітня 2021, 15:48 433
Читайте также на русском языке
Він наголосив, що нардеп підставив керівництво закладу
Він наголосив, що нардеп підставив керівництво закладу
Facebook
Читайте также
на русском языке

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що штраф за вечірку народного депутата Миколи Тищенка в розпал карантину має сплатити сам нардеп.

Про це він сказав під час брифінгу у Верховній Раді, пише RegioNews.

Арахамія повідомив, що Вища рада партії має заслухати позицію Тищенка. Водночас фракція вже висловила думку щодо покарання за порушення карантину.

"З точки зору фракції. Позиція наша така, що він має добровільно сплатити це в бюджет", – наголосив політик.

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що Тищенко підставив власників закладу, в якому відбулося святкування. Відтак повинен сплатити штраф замість них.

"Я не знаю юридично, як це правильно Але він має виплатити ці гроші. І повинен зробити, як мінімум, в тих же межах сум допомогу у вигляді закупівлі необхідних дронів для армії. А якщо в нього буде трішки більше совісті, то він це купить на набагато більші гроші, бо йому декларація дозволяє", – заявив Арахамія.

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що через вечірку нардепа Тищенка під час локдауну поліція відкрила справу.

Також повідомлялося, що за святкування дня народження дружини депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка у Fairmont Grand Hotel Kyiv під час локдауну відповість адміністрація готелю і ресторану.

Давид Арахамія Слуга народа Микола Тищенко вечірка локдаун

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram