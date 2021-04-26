Нардепи хочуть скасувати годину запитань до уряду цієї п'ятниці: у чому причина

Відповідний проект постанови буде сьогодні запропоновано на одну з позачергових сесій

Відповідний проект постанови буде сьогодні запропоновано на одну з позачергових сесій

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Пленарне засідання Верховної Ради у п'ятницю, 30 квітня, можуть скасувати. Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів.

Про це заявив перший заступник очільника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради 26 квітня, пише RegioNews.

"Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоб пятницю зробити днем роботи в комітетах та на округах, можливо хтось уже буде відправлятися працювати з громадами. Дійсно, багато питань піднакопичилось", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що відповідний проект постанови буде сьогодні запропоновано на одну з позачергових сесій, мабуть, ту, яка буде в четвер.

Нагадаємо, "Слуги народу" почали збір підписів за призначення міністром енергетики Галущенка.