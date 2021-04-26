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26 апреля 2021, 22:11 9

Отставки Степанова и Малюськи не будет, – депутаты "Слуги народа"

26 апреля 2021, 22:11 9
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Чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу, считают во фракции
Чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу, считают во фракции
Фото из открытых источников
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Рассмотрение отставки министра здравоохранения Максима Степанова и главы Минюста Дениса Малюськи на ближайшей сессионной неделе не будет. Хотя такие слухи есть.

Об этом сообщили во фракции "Слуга народа", передает RegioNews со ссылкой на "Информатор".

В частности, как рассказали Александр Качура и Максим Бужанский, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу. Оппозиция, по словам Качуры, просто собирает подписи под постановлением об отставке Степанова. Но, когда их спрашиваешь, кого они хотят видеть вместо Степанова, отвечают: это вопрос монобольшинства.

Я лично подпись за отставку Степанова не ставил. Потому что коня на переправе не меняют. Сейчас идет вакцинация против COVID-19. Вместо Степанова нужно предложить равнозначную кандидатуру. А сорвать вакцинацию – неправильно, – подчеркнул Александр Качура.

Об увольнении Малюськи, то, по его мнению, для начала, нужно собрать фракцию и все обсудить. Максим Бужанский отметил: для отставки любого министра необходимо понимать два параметра. Первый – причина отставки. Вторая – кого назначать.

Степанов должен добиться результатов в той работе, которую он сейчас ведет – поставки вакцин против COVID-19 в Украине, – считает Максим Бужанский.

Как сообщалось, "Слуги" рассматривают кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики. Во фракции обратили внимание, что кандидат-не энергетик, а юрист.

Ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за увольнение Степанова: "слуги" также дают согласие. Подписями предлагается собрать внеочередное заседание.

отставка министр Денис Малюська Максим Степанов Слуга народа

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