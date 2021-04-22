08:58  22 квітня
В Україні понад 16 тисяч нових COVID-хворих: найбільше в Києві та на Харківщині
15:32  22 квітня
Мер Добропілля Аксьонов достроково склав свої повноваження
08:11  22 квітня
На Донбасі зафіксували 8 порушень режиму "тиші": ніхто з військових не постраждав
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2021, 13:50 54

"Слуги" розглядають кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

22 квітня 2021, 13:50 54
Читайте также на русском языке
У фракції звернули увагу, що кандидат – не енергетик, а юрист
У фракції звернули увагу, що кандидат – не енергетик, а юрист
Фото atom.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Парламентська фракція “Слуги народу” приступила до вивчення кандидатури Германа Галущенка як потенційного претендента на посаду міністра енергетики.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, передає RegioNews.

Фракція скинула біографію Германа Галущенко на посаду міністра енергетики. Судячи з усього, енергетики таки в країні перевелися. Галущенко не має відношення до галузі, він юрист. Виходячи з того, в якій прекрасній позі зараз українська енергетика, призначати туди юриста добре, якщо тільки він націлений на вибивання 80 мільярдів боргів у населення за комуналку. А не на відродження втраченої галузі, — написала Василевська-Смаглюк.

Як повідомлялося, 20 квітня стало відоме ім'я претендента на пост глави Міненерго, - ЗМІ. З кандидатом зустрінеться фракція "Слуга народу".

Нагадаємо, 7 квітня Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення. Про свою відставку він начебто почав говорити близько двох тижнів тому.

Наступного дня Вітренко спростував чутки про свою відставку. В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару.

Згодом повідомлялося, що Вітренко начебто не йде, але кандидатів на його посаду розглядають, - ЗМІ. Більшість з них претендували на посаду міністра енергетики ще в 2020 році.

Міненерго Герман Галущенко Кандидат Слуга народа фракція

"Відмазки пише": Арахамія так і не зміг поговорити з Тищенком про покарання за вечірку
22 квітня 2021, 09:16
Депутати пропонують нові вимоги для кандидатів у міністри оборони: статус учасника бойових дій
21 квітня 2021, 18:58
"Слуга народу" збереться на засідання фракції через Тищенка і Шевченка
20 квітня 2021, 15:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram