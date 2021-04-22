"Слуги" розглядають кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

У фракції звернули увагу, що кандидат – не енергетик, а юрист

У фракції звернули увагу, що кандидат – не енергетик, а юрист

Фото atom.gov.ua

Парламентська фракція “Слуги народу” приступила до вивчення кандидатури Германа Галущенка як потенційного претендента на посаду міністра енергетики.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, передає RegioNews.

Фракція скинула біографію Германа Галущенко на посаду міністра енергетики. Судячи з усього, енергетики таки в країні перевелися. Галущенко не має відношення до галузі, він юрист. Виходячи з того, в якій прекрасній позі зараз українська енергетика, призначати туди юриста добре, якщо тільки він націлений на вибивання 80 мільярдів боргів у населення за комуналку. А не на відродження втраченої галузі, — написала Василевська-Смаглюк.

Як повідомлялося, 20 квітня стало відоме ім'я претендента на пост глави Міненерго, - ЗМІ. З кандидатом зустрінеться фракція "Слуга народу".

Нагадаємо, 7 квітня Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення. Про свою відставку він начебто почав говорити близько двох тижнів тому.

Наступного дня Вітренко спростував чутки про свою відставку. В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару.

Згодом повідомлялося, що Вітренко начебто не йде, але кандидатів на його посаду розглядають, - ЗМІ. Більшість з них претендували на посаду міністра енергетики ще в 2020 році.