На Донеччині через обстріл бойовиків евакуювали більше 20 піротехніків, що розміновували поле

Обстріли тривали поблизу села Гнутове

Обстріли тривали поблизу села Гнутове

Фото з відкритих джерел

У Донецькій області через обстріл бойовиків із поля евакували 23 піротехніків, які проводили розмінування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Сьогодні приблизно з 8:00 до 08:40 ранку, внаслідок порушення режиму тиші, відбулися обстріли садового товариства біля села Гнутове, що поблизу Маріуполя. Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС у рамках Спільного проєкту між ДСНС та Представництвом міжнародної гуманітарної організації "The HALO Trust” в Україні".

На момент обстрілу на місці знаходилось 23 представники ДСНС та 5 одиниць техніки. Рятувальники були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку. На даний час роботи припинені, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця події. На щастя, загиблих та постраждалих не має, — йдеться у повідомленні.

Наприкінці березня піротехніки ДСНС України приступили до чергової фази розмінування в рамках співпраці ДСНС з представництвом "The HALO Trust” в Україні на ділянці Гнутове 1 загальною площею 12 гектарів. Головною метою проведення робіт є очищення території від вибухонебезпечних предметів задля зниження мінної небезпеки до рівня, при якому люди можуть жити безпечно.

Роботи тривають чи не щодня. Однак ситуація ускладнюється тим, що ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, знаходиться поблизу лінії розмежування. Щодня піротехніки ризикують власним життям, адже разом із небезпекою мін та снарядів, що вилучають фахівці, додається ще і ризик опинитися під ворожим вогнем.

Як повідомлялося сьогодні, Зеленський запевнив, що переговори про Великоднє перемир’я на Донбасі вже на фінальній стадії. Його узгодження майже завершила Тристороння контактна група.

Також сьогодні зазначалося, що за добу в ООС зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.