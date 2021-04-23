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23 квітня 2021, 15:31 9

Бойовики на Донбасі приховано посилюють передові позиції - Міноборони

23 квітня 2021, 15:31 9
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Збільшилась кількість підрозділів спеціального призначення та розвідувальних груп
Збільшилась кількість підрозділів спеціального призначення та розвідувальних груп
Фото: з відкритих джерел
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На тлі заяв про повернення до місць постійної дислокації військ, що були розгорнуті біля кордонів України, командування ЗС РФ відновило інтенсивність перевірок з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, особлива увага комісіями приділяється виявленню причин погіршення морально-психологічного стану, зниження рівня військової дисципліни, незаконного використання військового майна.

Водночас окупанти продовжують приховано посилювати передові позиції додатковими артилерійськими розрахунками, підрозділами спеціального призначення, розвідувальними групами та снайперськими парами", - повідомили у розвідці.

Раніше повідомлялось, що безпілотник ОБСЄ зафіксував 12 реактивних систем залпового вогню "Град".

Донбас РФ війна військова техніка Міноборони бойовики

 
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