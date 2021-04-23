Бойовики на Донбасі приховано посилюють передові позиції - Міноборони

Небагатослівний, стриманий, чужак для місцевої політичної еліти – це якщо коротко казати про Сергія Козиря, який з 1 березня 2021 року призначений головою Херсонської облдержадміністрації

22 квітня 2021

Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"

Івано-Франківськ зустрів людними вулицями – він вже більше тижня як вийшов з "червоної зони". Та міський голова, який щодня, включно з вихідними, бере участь у різноманітних подіях і навіть на інтерв’...