Бойовики на Донбасі приховано посилюють передові позиції - Міноборони
На тлі заяв про повернення до місць постійної дислокації військ, що були розгорнуті біля кордонів України, командування ЗС РФ відновило інтенсивність перевірок з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях.
Як передає RegioNews, про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Так, особлива увага комісіями приділяється виявленню причин погіршення морально-психологічного стану, зниження рівня військової дисципліни, незаконного використання військового майна.
Водночас окупанти продовжують приховано посилювати передові позиції додатковими артилерійськими розрахунками, підрозділами спеціального призначення, розвідувальними групами та снайперськими парами", - повідомили у розвідці.
Раніше повідомлялось, що безпілотник ОБСЄ зафіксував 12 реактивних систем залпового вогню "Град".