Доба в ООС: зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Луганське бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.

Станом на 7 годину ранку 26 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 25 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.