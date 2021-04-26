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Доба в ООС: зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
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26 квітня 2021, 08:36 57

Доба в ООС: зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь

26 квітня 2021, 08:36 57
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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Луганське бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.

Станом на 7 годину ранку 26 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 25 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
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