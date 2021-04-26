Доба в ООС: зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
Протягом минулої доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У передмісті населеного пункту Луганське бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З мінометів 120-го калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.
Станом на 7 годину ранку 26 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 25 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.