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Загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші"
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23 квітня 2021, 17:25 423

Російсько-окупаційні війська планують низку провокацій на Великдень

23 квітня 2021, 17:25 423
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За наявною інформацією, розпочнуть уже цього тижня
За наявною інформацією, розпочнуть уже цього тижня
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Розвідці ООС стало відомо про сплановану низку провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування типу «піксель», яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, 25 квітня цього року сплановано проведення низки провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Встановлено, що одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан.
Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації, - повідомляють у штабі.

В свою чергу, Командування об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.

Російсько-окупаційні війська планують низку провокацій на Великдень За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, April 23, 2021

Як повідомлялося, сьогодні загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші". Один із військовослужбовців загинув.

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