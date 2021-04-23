Російсько-окупаційні війська планують низку провокацій на Великдень

За наявною інформацією, розпочнуть уже цього тижня

За наявною інформацією, розпочнуть уже цього тижня

Розвідці ООС стало відомо про сплановану низку провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування типу «піксель», яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, 25 квітня цього року сплановано проведення низки провокацій проти України із використанням озброєння та військової техніки з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Встановлено, що одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Крім того, викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан.

Зазначене дасть змогу Росії звинуватити Україну в нехтуванні моральними, релігійними принципами та геноциді власного народу, а також ввести на територію України регулярні війська ЗС Російської Федерації, - повідомляють у штабі.

В свою чергу, Командування об’єднаних сил запевняє, що повністю дотримується Мінських домовленостей. Вину за можливу ескалацію конфлікту, а також загибель цивільного населення та військовослужбовців Збройних Сил України покладає виключно на керівництво російсько-окупаційних військ.

Російсько-окупаційні війська планують низку провокацій на Великдень За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, April 23, 2021

Як повідомлялося, сьогодні загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші". Один із військовослужбовців загинув.