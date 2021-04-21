"Україна не боїться Росії": Зеленський запропонував Путіну зустрітись на Донбасі

Українців президент закликає не піддаватись емоціям та перевіряти усю інформацію

Українців президент закликає не піддаватись емоціям та перевіряти усю інформацію

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації російського конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Так, Зеленський окремо звернувся до президента РФ Володимира Путіна і запропонував зустрітися.

Вчора і сьогодні на засіданнях радників "Нормандської четвірки" і підгрупи щодо безпеки в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальної заяви. Пан Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", - сказав він.

Зеленський також запевнив, що громадянам не варто боятись, тому що Україна-2021 відрізняється від тої, що була у 2014 році.

"Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в спину. А тому Україна-21 розуміє всі можливі сценарії та знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо в нас є неймовірна армія та неймовірні захисники", - заявив очільник держави.

Президент розповів про те, що наша армія має якісне оснащення та готова дати відсіч будь-кому та "максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаним гостям - заборонений і неможливий".

Нагадаємо, представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.