На Донбассе из-за обстрела боевиков эвакуировали более 20 пиротехников, которые разминировали поле

Обстрелы происходили вблизи села Гнутово

Обстрелы происходили вблизи села Гнутово

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня примерно с 8: 00 до 08: 40 утра, в результате нарушения режима тишины, произошли обстрелы садового товарищества возле села Гнутово, что вблизи Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС в рамках Совместного проекта между ГСЧС и Представительством международной гуманитарной организации "The HALO Trust” в Украине".

На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и покинуть опасный участок. В настоящее время работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места происшествия. К счастью, погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В конце марта пиротехники ГСЧС Украины приступили к очередной фазе разминирования в рамках сотрудничества ГСЧС с представительством "The HALO Trust” в Украине на участке Гнутово 1 общей площадью 12 гектаров. Главной целью проведения работ является очистка территории от взрывоопасных предметов для снижения минной опасности до уровня, при котором люди могут жить безопасно.

Работы продолжаются едва ли не каждый день. Однако ситуация осложняется тем, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, находится вблизи линии разграничения. Ежедневно пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью мин и снарядов, что изымают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем.

Как сообщалось сегодня, Зеленский заверил, что переговоры о Пасхальном перемирии на Донбассе уже на финальной стадии. Его согласование почти завершила Трехсторонняя контактная группа.

Также отмечалось, что за сутки в ООС зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.