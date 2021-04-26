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26 апреля 2021, 17:09 6

Дело об узурпации власти: суд перенесли – не пришли адвокаты Януковича

26 апреля 2021, 17:09 6
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Прокурор попросил суд признать причины неявки адвокатов неуважительными
Прокурор попросил суд признать причины неявки адвокатов неуважительными
Фото из открытых источников
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Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти на 15 мая.

Об этом объявил судья, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд откладывает рассмотрение на 15 мая на 15:30, - сказал судья.

На это заседание представители защиты Януковича не явились. Со своей стороны прокурор Денис Иванов на заседании попросил суд признать причины неявки в суде адвокатов Александра Горошинского, Игоря Федоренко и Виталия Сердюка неуважительными.

Относительно бесплатного адвоката, который также не пришел на заседание из-за, по словам судьи, занятости в другом судебном процессе, связанном с решением вопроса содержания лица под стражей, то прокурор отметил, что документы, подтверждающие причины его неявки, были предоставлены, и уточнил, что не считает такую неявку неуважительной.

Суд отложил рассмотрение ходатайства на 15 мая.

Как сообщалось, 25 марта Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти. Защита апеллировала к процессуальным нарушениям.

Также 12 апреля Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи по делу о государственной измене. Очередное судебное заседание по делу запланировано на 14:00 17 мая 2021 года.

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