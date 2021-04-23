Кремінь хоче через суд позбавити російську мову статусу регіональної у Миколаєві

Місцеві депутати повинні були це зробити ще півтора роки тому

Місцеві депутати повинні були це зробити ще півтора роки тому

Фото: із відкритих джерел

Миколаївська міська рада досі не скасувала надання російській мові статусу регіональної, тож Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся з цього приводу до генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Він нагадав, що 22 квітня відбулося чергове пленарне засідання сесії Миколаївської міськради, на якій депутати вкотре проігнорували питання скасування цього рішення.

За словами мовного омбудсмена, вони повинні були це зробити ще півтора роки тому, з дня набрання чинності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У зв'язку з цим повторно звертаюся до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку", - написав Кремінь.

Він зазначив, що Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє антиконституційне рішення.

Мені прикро, що новообрані депутати, як і міський голова, свідомо ігнорують законодавство. Хіба таке можливо на 30-му році Незалежності?", - підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, Одеська мерія повністю перейшла на українську мову. Російська мова більше не буде використовуватися як регіональна.