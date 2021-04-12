Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку

Чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року

Чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року

Фото з відкритих джерел

Верховний Суд відмовив експрезиденту України Віктору Януковичу в можливості брати йому участь у розгляді касаційних скарг його захисту на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду у режимі відеоконференцзвʼязку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

ККС ВС відмовив у визнанні обов’язковою участі засудженого в судовому засіданні під час касаційного розгляду, мотивуючи це тим, що ВС позбавлений можливості забезпечити його явку, оскільки В. Ф. Янукович перебуває поза межами території України. Суд наголосив, що засуджений за власним бажанням може взяти участь у розгляді цього кримінального провадження, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вирішуючи клопотання щодо забезпечення участі засудженого в розгляді кримінального провадження у режимі відеоконференцзвʼязку в порядку міжнародної правової допомоги, ККС ВС також відмовив у його задоволенні, зокрема, вказавши, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні РФ раніше вже відмовляла у наданні такої допомоги.

Водночас з метою реалізації процесуальних прав засудженого та з огляду на конкретні обставини цього кримінального провадження Касаційний кримінальний суд запропонував стороні захисту забезпечити участь В. Ф. Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf", - зазначається в повідомленні.

Так, чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, 25 березня Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади. Захист апелював до процесуальних порушень.

Також Офіс Генпрокурора заявив, що обвинувачення має право розпочати процедуру екстрадиції Януковича. Можна звернутися до суду за дозволом на спеціальне досудове розслідування.