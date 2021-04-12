09:02  12 квітня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
14:19  12 квітня
Нардепи будуть харчуватися "Святим Духом" і поститися, поки їдальня закрита на локдаун - Корнієнко
18:37  12 квітня
На Донбасі неспокійно: 9 порушень режиму "тиші" від початку доби
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2021, 19:15 6

Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку

12 квітня 2021, 19:15 6
Читайте также на русском языке
Чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року
Чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховний Суд відмовив експрезиденту України Віктору Януковичу в можливості брати йому участь у розгляді касаційних скарг його захисту на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду у режимі відеоконференцзвʼязку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

ККС ВС відмовив у визнанні обов’язковою участі засудженого в судовому засіданні під час касаційного розгляду, мотивуючи це тим, що ВС позбавлений можливості забезпечити його явку, оскільки В. Ф. Янукович перебуває поза межами території України. Суд наголосив, що засуджений за власним бажанням може взяти участь у розгляді цього кримінального провадження, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вирішуючи клопотання щодо забезпечення участі засудженого в розгляді кримінального провадження у режимі відеоконференцзвʼязку в порядку міжнародної правової допомоги, ККС ВС також відмовив у його задоволенні, зокрема, вказавши, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні РФ раніше вже відмовляла у наданні такої допомоги.

Водночас з метою реалізації процесуальних прав засудженого та з огляду на конкретні обставини цього кримінального провадження Касаційний кримінальний суд запропонував стороні захисту забезпечити участь В. Ф. Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf", - зазначається в повідомленні.

Так, чергове судове засідання у справі заплановано на 14:00 17 травня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, 25 березня Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади. Захист апелював до процесуальних порушень.

Також Офіс Генпрокурора заявив, що обвинувачення має право розпочати процедуру екстрадиції Януковича. Можна звернутися до суду за дозволом на спеціальне досудове розслідування.

Верховний суд Віктор Янукович касаційна скарга захист державна зрада

Верховний Суд розглядає 10 позовів про санкції проти телеканалів Медведчука
05 квітня 2021, 15:34
Глава ВСУ Данішевська задекларувала 3,5 млн зарплати й чимало майна
01 квітня 2021, 13:24
З особняка коханки Януковича під Києвом зняли арешт
31 березня 2021, 16:55
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua