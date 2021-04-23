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Доба в ООС: десять порушень режиму "тиші"
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23 квітня 2021, 19:13 91

Доба в ООС: десять порушень режиму "тиші"

23 квітня 2021, 19:13 91
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Бойових втрат серед наших захисників немає
Бойових втрат серед наших захисників немає
Фото з відкритих джерел
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З початку доби було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-го та 120-го калібрів. У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу.

Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, - повідомляють у штабі.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.

Як повідомлялося, російсько-окупаційні війська планують низку провокацій на Великдень. За наявною інформацією, розпочнуть уже цього тижня.

Також на Донбасі загострення: за попередню добу зафіксовано 17 порушень режиму "тиші". Один із військовослужбовців загинув.

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