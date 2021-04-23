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Загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші"
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23 квітня 2021, 08:50 3

Загострення на Донбасі: зафіксовано 17 порушень режиму "тиші"

23 квітня 2021, 08:50 3
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Один із військовослужбовців загинув
Один із військовослужбовців загинув
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 22 квітня, було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік селищ Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру.

Поблизу населених пунктів Піски, Золоте-4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селища Майорськ ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

В районі населених пунктів Кримське та Шуми було зафіксовано два прольоти ворожих БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 23 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Новоселівка противник відкривав вогонь з мінометів 120-о калібру, а поблизу Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС війна військова техніка смерть обстріли

 
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