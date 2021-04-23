Сутки в ООС: десять нарушений режима " тишины"

Боевых потерь среди наших защитников нет

Боевых потерь среди наших защитников нет

Фото из открытых источников

С начала суток было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

В частности, возле населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 82-го и 120-го калибров. В пригороде Авдеевки, Песков и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Южное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса. У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, - сообщают в штабе.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

Как сообщалось, российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций на Пасху. По имеющейся информации, начнут уже на этой неделе.

Также на Донбассе обострение: за предыдущие сутки зафиксировано 17 нарушений режима " тишины". Один из военнослужащих погиб.