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23 квітня 2021, 13:42 33

Зустріч Зеленського і Путіна може пройти тільки в нейтральній країні - Кравчук

23 квітня 2021, 13:42 33
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Такою країною "може стати Фінляндія або Швейцарія", вважає голова ТКГ
Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі може пройти тільки в нейтральній країні.

Про це Кравчук розповів у ефір "4 канали", передає RegioNews.

Ніколи президент України не поїде до Москви домовлятися щодо війни на Донбасі. Якщо у Путіна виникає ідея переговорів у глобальному масштабі відносин між Україною і Росією, то це може бути тільки нейтральна країна", - заявив Кравчук.

Він додав, що такою нейтральною країною може бути "Фінляндія або Швейцарія, але ні в якому разі це не може бути Росія".

Як повідомлялося, 1 квітня Зеленський вперше відреагував на стягування військ Росією на Донбас і втрати України. На той час від початку року проросійські бойовики вбили 20 військових і поранили 57.

13 квітня в РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.

Донбас РФ війна Володимир Зеленський Леонід Кравчук дипломатія

 
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