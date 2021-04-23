Зустріч Зеленського і Путіна може пройти тільки в нейтральній країні - Кравчук

Такою країною "може стати Фінляндія або Швейцарія", вважає голова ТКГ

Такою країною "може стати Фінляндія або Швейцарія", вважає голова ТКГ

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі може пройти тільки в нейтральній країні.

Про це Кравчук розповів у ефір "4 канали", передає RegioNews.

Ніколи президент України не поїде до Москви домовлятися щодо війни на Донбасі. Якщо у Путіна виникає ідея переговорів у глобальному масштабі відносин між Україною і Росією, то це може бути тільки нейтральна країна", - заявив Кравчук.

Він додав, що такою нейтральною країною може бути "Фінляндія або Швейцарія, але ні в якому разі це не може бути Росія".

Як повідомлялося, 1 квітня Зеленський вперше відреагував на стягування військ Росією на Донбас і втрати України. На той час від початку року проросійські бойовики вбили 20 військових і поранили 57.

13 квітня в РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.