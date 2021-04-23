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23 квітня 2021, 18:34 560

Запорізька міськрада "перезавантажила" керівництво: замінили секретаря і 5 заступників мера

23 квітня 2021, 18:34 560
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Секретар міськради Наумов перейшов у заступники мера
Секретар міськради Наумов перейшов у заступники мера
Фото з сайту Запорізької міськради
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Відбулись кадрові зміни у керівництві виконавчих органів Запорізької міськради та складі її виконкому.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Запорізької міськради.

Під час продовження пленарного засідання 5-ї сесії Запорізької міської ради восьмого скликання відбулись кадрові зміни у керівництві виконавчих органів Запорізької міської ради, складі її виконавчого комітету.

Зокрема Геннадія Наумова від партії "Єднання", який достроково склав свої повноваження, було звільнено з посади секретаря Запорізької міської ради. Секретарем Запорізької міської ради обрано Анатолія Куртєва ("Слуга народу"), який за посадою увійшов до складу виконавчого комітету.

Відбулися зміни у складі заступників міського голови. Заступниками міського голови затверджено: Андрія П`ятницького (фінансові питання, партія "Єднання"), Анатолія Васюка (освіта, "Слуга народу"), Олександра Константинова (дороги та стратегічний розвиток, "ЄС"), Олексія Нікіфорова (питання ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, партія "Єднання"), Романа Тарана (земля та комунальна власність, "ОПЗЖ"), Геннадія Наумова (медицина, "Єднання"). Залишилися на своїх посадах Роман Омельянович - керуючий справами виконкому, партія "Єднання" і Віктор Гординський – заступник міського голови та у складі виконкому, партія "Нова політика".

Посади першого заступника голови в Запорізькій міськраді не буде. Депутати затвердили зміни майже повним складом міської ради.

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