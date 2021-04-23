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23 апреля 2021, 18:34 542

Запорожский горсовет "перезагрузил" руководство: заменили секретаря и 5 заместителей мэра

23 апреля 2021, 18:34 542
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Фото с сайта Запорожского горсовета
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Произошли кадровые изменения в руководстве исполнительных органов Запорожского горсовета и в составе его исполкома.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Запорожского горсовета.

Во время продолжения пленарного заседания 5-й сессии Запорожского городского совета восьмого созыва состоялись кадровые изменения в руководстве исполнительных органов Запорожского городского совета, составе его исполнительного комитета.

В частности Геннадий Наумов от партии "Еднання", который досрочно сложил свои полномочия, был уволен с должности секретаря Запорожского городского совета. Секретарем Запорожского городского совета избран Анатолий Куртев ("Слуга народа"), который по должности вошел в состав исполнительного комитета.

Произошли изменения в составе заместителей городского головы. Заместителями городского головы утвержден ы: Андрей Пятницкий (финансовые вопросы, партия "Еднання"), Анатолий Васюк (образование, "Слуга народа"), Александр Константинов (дороги и стратегическое развитие, "ЕС"), Алексей Никифоров (вопросы эффективной работы и развития коммунальных предприятий, партия "Еднання"), Роман Таран (земля и коммунальная собственность, "ОПЗЖ"), Геннадий Наумов (медицина, "Еднання"). Остались на своих должностях Роман Омельянович - управляющий делами исполкома, партия "Еднання" и Виктор Гординский – заместитель городского головы и в составе исполкома, партия "Новая политика".

Должности первого заместителя председателя в Запорожском горсовете не будет. Депутаты утвердили изменения почти полным составом городского совета.

Как сообщалось, сегодня в Запорожье покупатели устроили драку в магазине. Это произошло из-за маски.

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