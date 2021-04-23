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23 квітня 2021, 14:58 515

У Запоріжжі покупці влаштували бійку в магазині

23 квітня 2021, 14:58 515
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Це сталося через маски
Це сталося через маски
Скріншот з відео
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У Запоріжжі покупці влаштували бійку в супермаркеті через маски.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання ZaБор.

Інцидент стався в Хортицькому районі міста. Там троє покупців відмовилися надягати маски і платити за товар. В результаті виникла бійка між одним з хлопців і охоронцями.

Закінчився конфлікт тим, що молоді люди просто пішли з магазину.

Нагадаємо, на Харківщині напали на бригаду "швидкої".

Україна карантин поліція бійка магазин

 
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