У Запоріжжі покупці влаштували бійку в магазині
Це сталося через маски
Це сталося через маски
У Запоріжжі покупці влаштували бійку в супермаркеті через маски.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання ZaБор.
Інцидент стався в Хортицькому районі міста. Там троє покупців відмовилися надягати маски і платити за товар. В результаті виникла бійка між одним з хлопців і охоронцями.
Закінчився конфлікт тим, що молоді люди просто пішли з магазину.
Нагадаємо, на Харківщині напали на бригаду "швидкої".
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