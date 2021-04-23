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23 квітня 2021, 17:49 2

У Сумах продовжили та дещо послабили карантин

23 квітня 2021, 17:49 2
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Дія встановлених раніше обмежень продовжена до 7 травня
Дія встановлених раніше обмежень продовжена до 7 травня
Фото з відкритих джерел
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Виконавчий комітет Сумської міськради під час позачергового засідання ухвалив рішення про подальші карантинні обмеження на території міської тергромади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Сумської міськради.

Виконком Сумської міськради продовжив до 7 травня включно дію обмежень, які були встановлені раніше.

Разом із тим, встановив, що в період дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки суб’єкти господарювання, що провадять торговельну діяльність із здійсненням видачі товарів непродовольчої групи для здійснення адресної доставки замовлень та за попереднім замовленням на виніс, без доступу до торговельної зони, за умови провадження такої діяльності з дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 також мають слідувати трьом умовам: наявності захисного екрану (борду, скла, перегородки) встановленого між продавцем та споживачем; забезпечення дотримання соціальної дистанції; спеціально обладнаних точок видачі товару (через вікна видачі, тераси тощо), - йдеться в повідомленні.

З метою проведення спеціальних санітарно-епідемічних заходів, понеділок визначили санітарним днем для ринків Сумської міської тергромади.

Крім того, суб’єктам підприємницької діяльності дозволили роботу з облаштування відкритих (літніх) майданчиків закладів ресторанного господарства, за умови приймання на них відвідувачів не раніше скасування протиепідемічних обмежень, встановлених пунктом 35 постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1236, за умови дотримання вимог протиепідемічних вимог.

Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Як повідомлялося 19 квітня, у COVID-лікарнях Сум почалися проблеми з киснем для пацієнтів. В обласному центрі зросло навантаження на систему киснезабезпечення.

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