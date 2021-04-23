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23 квітня 2021, 15:50 23

Чергове засідання РНБО сьогодні не відбудеться - ЗМІ

23 квітня 2021, 15:50 23
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На минулому засіданні Рада нацбезпеки запровадила санкції проти 13 контрабандистів
На минулому засіданні Рада нацбезпеки запровадила санкції проти 13 контрабандистів
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 23 квітня не буде традиційного засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформоване джерело з Офісу президента, передає RegioNews.

Сьогодні засідання не буде", - повідомило джерело журналістам.

Видання зазначає, що про причини скасування засідання РНБО наразі не відомо.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання Ради національної безпеки та оборони обговорювалися події на Донбасі та нові санкції проти контрабандистів.

Як повідомлялося 14 квітня, фігурантів списку "топ-10 контрабандистів" можуть позбавити українського громадянства – ЗМІ. Вони, окрім українського, також мають громадянства інших країн.

Раніше ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції. Президент Зеленський заявляв, що окремі персони із цього списку мають подвійне і навіть потрійне громадянство.

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