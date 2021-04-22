"Слуги” на фракції не змогли покарати Тищенка за порушення карантину

На засіданні також розглянули кандидатуру нового міністра енергетики

На засіданні також розглянули кандидатуру нового міністра енергетики

Фото: із відкритих джерел

22 квітня відбулося засідання фракції правлячої партії “Слуга народу”, депутати зібралися, щоб обговорити низку питань, зокрема, останні скандали за участі нардепів Миколи Тищенка та Євгена Шевченка.

Про це повідомляє видання "Страна.UA” із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Відомо, що під час засідання "слуги” обговорили поїздку Євгена Шевченка до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, однак питання про його виключення із фракції взагалі не стояло. Вчинок депутата лише засудили.

Також на засіданні фракції розглянули кандидатуру на посаду міністра енергетики Германа Галущенко.

Галущенко проходить на міністра. Його поки "окнули". Начебто голосів вистачає”, - повідомило джерело видання.

Останнім питанням був бенкет під час локдауну нардепа Миколи Тищенка. Видання повідомляє, що "Тищенко тримав відповідь перед товаришами по партії”.

Якщо коротко: просив зрозуміти і пробачити. Адже він у нас за мир у всьому світі, і Закарпатті. Каже як йому складно перебудуватися з минулого життя в політичне. Богуцька (нардеп Єлізавета Богуцька — ред.)заступилася за нього і почала розповідати, який поганий чоловік той, хто знімав на відео це свято", - цитують журналісти слова джерела.

Голова фракції "Слуга народу” Давид Арахамія запропонував три варіанти покарання для нардепа:

Максимальний штраф за порушення карантину;

Поїхати на фронт і привезти військовим що-небудь потрібне і корисне;

Почати розбиратися з Тищенком по партійній лінії.

Однак за підсумком засідання ніяких рішень щодо Миколи Тищенка депутати не прийняли і розійшлися.

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що через вечірку нардепа Тищенка під час локдауну поліція відкрила справу. На місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють всі обставини інциденту.

Також "Слуга народу" збереться на засідання фракції через Тищенка і Шевченка.