Донбас та санкції проти контрабандистів: Зеленський підбив підсумки засідання РНБО

На засіданні вирішили запровадити санкції проти 12 осіб, список поки що невідомий

На засіданні вирішили запровадити санкції проти 12 осіб, список поки що невідомий

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 15 квітня під час засідання Ради національної безпеки та оборони обговорювалися події на Донбасі та нові санкції проти контрабандистів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Глава держави сказав, що ескалація ситуації на сході України була пріоритетним питанням на засіданні. За його словами, ситуація на Донбасі контрольована, однак не уточнив, до яких саме рішень дійшли учасники засідання.

Питання Донбасу розглядали таємно, деталі я не можу вам розповісти. Ситуація на Донбасі на сьогодні контрольована. Дійсно є запитання, ми готові відповідати на ці запитання. Армія готова, це найголовніше", - заявив Зеленський.

Зеленськийтакож анонсував нові санкції проти осіб, які причетні до контрабанди. Він повідомив, що сьогодні РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів.

Персональні санкції. РНБО буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуються санкції до 12 осіб. І це теж не фінал", - сказав Зеленський.

Хто саме потрапив до санкційного списку РНБО, наразі невідомо. Зеленський лише сказав, що окремі фігуранти нового санкційного списку мають по декілька громадянств.

Бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств. Деякі мають навіть три громадянства. З цим ми швидко розберемось", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом. Нині на Донбасі Росія нарощує війська.

Також РНБО хоче заборонити чиновникам мати подвійне громадянство. Спецперевірки громадян, які мали ще одне громадянство, і претендують на державні посади, будуть більш прискіпливими.

2 квітня рішенням РНБО ввели санкції проти топ-10 української контрабанди. Президент анонсував законодавчі зміни щодо митного декларування.

3 квітня від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО. Серед відсторонених близько 20 осіб - керівники митниць і митних постів.