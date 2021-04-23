Стало відомо, коли Рада може провести нові позачергові засідання
Парламент може зібратися на два позачергові засідання наступного тижня.
Як повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, їхнє проведення планується на вівторок та четвер, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна,
"Плануємо позачергові на вівторок і четвер. Сьогодні починаємо збір підписів за перше позачергове засідання - на вівторок", - зазначила парламентар.
У прес-службі партії "Слуга народу" зазначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.
"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування у залі", - сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Рада буде працювати до травня в режимі позачергових засідань.