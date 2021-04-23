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23 квітня 2021, 11:45 16

Стало відомо, коли Рада може провести нові позачергові засідання

23 квітня 2021, 11:45 16
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На одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики
На одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики
Фото з відкритих джерел
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Парламент може зібратися на два позачергові засідання наступного тижня.

Як повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, їхнє проведення планується на вівторок та четвер, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна,

"Плануємо позачергові на вівторок і четвер. Сьогодні починаємо збір підписів за перше позачергове засідання - на вівторок", - зазначила парламентар.

У прес-службі партії "Слуга народу" зазначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування у залі", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Рада буде працювати до травня в режимі позачергових засідань.

Україна нардепи Верховна Рада засідання парламент

 
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