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23 апреля 2021, 15:50 23

Очередное заседание СНБО сегодня не состоится - СМИ

23 апреля 2021, 15:50 23
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На прошлом заседании Совет нацбезопасности ввел санкции против 13 контрабандистов
На прошлом заседании Совет нацбезопасности ввел санкции против 13 контрабандистов
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 23 апреля не будет традиционного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник из Офиса президента, передает RegioNews.

Сегодня заседания не будет", - сообщил источник журналистам.

Издание отмечает, что о причинах отмены заседания СНБО пока не известно.

Напомним, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.

Как сообщалось 14 апреля, фигурантов списка "топ-10 контрабандистов" могут лишить украинского гражданства – СМИ. Они, кроме украинского, также имеют гражданства других стран.

Ранее СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО ввела санкции. Президент Зеленский заявлял, что отдельные персоны из этого списка имеют двойное и даже тройное гражданство.

санкции СНБО заседание СМИ Совет

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