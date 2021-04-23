Очередное заседание СНБО сегодня не состоится - СМИ

На прошлом заседании Совет нацбезопасности ввел санкции против 13 контрабандистов

На прошлом заседании Совет нацбезопасности ввел санкции против 13 контрабандистов

Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 апреля не будет традиционного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник из Офиса президента, передает RegioNews.

Сегодня заседания не будет", - сообщил источник журналистам.

Издание отмечает, что о причинах отмены заседания СНБО пока не известно.

Напомним, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.

Как сообщалось 14 апреля, фигурантов списка "топ-10 контрабандистов" могут лишить украинского гражданства – СМИ. Они, кроме украинского, также имеют гражданства других стран.

Ранее СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО ввела санкции. Президент Зеленский заявлял, что отдельные персоны из этого списка имеют двойное и даже тройное гражданство.