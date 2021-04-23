У "Слузі народу" заради нового міністра енергетики скликають позачергову сесію Ради

Претендент на посаду міністра повинен виступити перед нардепами

Претендент на посаду міністра повинен виступити перед нардепами

Фото: з відкритих джерел

У фракції " Слуга народу "планують провести позачергову сесію Ради для розгляду питання щодо призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує віцепрезидент" Енергоатому" Герман Галущенко.

Як передає RegioNews, про це йдеться на офіційному сайті партії.

Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування в залі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час онлайн-засідання фракції 22 квітня депутати заслухали доповідь кандидата на посаду Германа Галущенка.

Раніше повідомлялося, що "слуги" розглядають кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики.