"Перспектива є": Венедіктова розповіла, чи буде кримінальна справа по Медведчуку

Дату закінчення розслідування генпрокурор поки не називає

Дату закінчення розслідування генпрокурор поки не називає

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це вона повідомила в ефір передачі "Право на владу".

За її словами, прокурори працюють щодня для досягнення результату.

"Я не можу говорити якісь певні речі, тому що це мій суб'єкт. Будь-який народний депутат - це мій суб'єкт. Підозру буду підписувати я. Так, можемо (посадити, - ред.). Чи бачу перспективу? Так, бачу. Працюють правоохоронні органи? Працювати. Слідство триває. Коли ми вийдемо на процесуальний документ, підписаний Генеральним прокурором Венедіктовою? Дату я вам назвати не можу", - заявила генпрокурор.

Нагадаємо, родина Медведчука позбулася шести підсанкційних підприємств у Росії.

19 березня суд відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян. На розгляді КАС ВС перебувають ще 10 позовних заяв, яким оскаржуються санкції щодо телеканалів.

Раніше повідомлялося що, запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді. До суду надійшли позовні заяви від громадян, які оскаржують Указ Зеленського.

2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.