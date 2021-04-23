"Перспектива есть": Венедиктова рассказала, будет ли уголовное дело по Медведчуку

Дату окончания расследования генпрокурор пока не называет

Дату окончания расследования генпрокурор пока не называет

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Как передает RegioNews, об этом она сообщила в эфире передачи "Право на власть".

По ее словам, прокуроры работают ежедневно для достижения результата.

"Я не могу говорить какие-то определенные вещи, потому что это мой субъект. Любой народный депутат - это мой субъект. Подозрение буду подписывать я. Да, можем (посадить, - ред.). Вижу ли перспективу? Да, вижу. Работают правоохранительные органы? Работают. Следствие продолжается. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу", - заявила генпрокурор.

Напомним, семья Медведчука избавилась от шести подсанкционных предприятий в России.

19 марта суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан. На рассмотрении КАС ВС находятся еще 10 исковых заявлений, по которым обжалуются санкции в отношении телеканалов.

Ранее сообщалось, что введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде. В суд поступили исковые заявления от граждан, которые оспаривают Указ Зеленского.

2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.