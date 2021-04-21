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21 квітня 2021, 18:21 1538

СБУ викрила бойовика "ДНР": він надає важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні

21 квітня 2021, 18:21 1538
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Затриманий повідомив про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ
Затриманий повідомив про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ
Фото з відкритих джерел
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Контррозвідники Служби безпеки України у районі операції Об’єднаних сил викрили учасника танкового батальйону терористичної організації «ДНР».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ в районі ООС викрили учасника танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.

Оперативники СБ України встановили, що у незаконних збройних формуваннях мешканець Лиману працював у службі забезпечення танкового батальйону в окупованому селищі Мічурине.

Співробітники спецслужби встановили особу бойовика під час спроби в’їзду до України з території РФ. Наразі учасник НЗФ співпрацює зі слідством. Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків "ДНР".

Чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ. Також він здав власні паспорти "ДНР" та РФ, - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали готуються до передачі в суд.

Як повідомлялося, 16 квітня СБУ взялася за колишнього "заступника міністра інформації ДНР”. Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

СБУ ДНР бойовики РФ агресія слідство зброя

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