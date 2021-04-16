11:56  16 квітня
В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 17:07 164

СБУ взялася за колишнього "заступника міністра інформації ДНР”

16 квітня 2021, 17:07 164
Читайте также на русском языке
Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України
Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому “заступнику міністра інформації ДНР”, який відповідав за виготовлення та розповсюдження фейків про Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, перебуваючи на посаді "заступника міністра інформації” терористичної "ДНР”, зловмисник координував діяльність так званих "засобів масової інформації”.

Ці псевдоЗМІ діяли на тимчасово окупованій території Донецької області і використовувалися російськими кураторами для організації та супроводження інформаційних операцій на шкоду інтересам України”, - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала, що підозрюваний особисто готував і розповсюджував через мережу інтернет дезінформацію та фейки про Україну.

Також він популяризував ідеї "руського миру” і так званої "новоросії”, закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури”, - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР" на Луганщині, їй готується повідомлення про підозру.

підозра СБУ міністр кримінальна справа сепаратизм ДНР

1,5 мільйони щомісяця: на Одеській залізниці викрили нелегальний продаж квитків
16 квітня 2021, 15:48
Рада не змогла направити запит щодо громадянства переможця довиборів Аксьонова
16 квітня 2021, 14:57
На Хмельниччині СБУ попередила замовне вбивство підприємиці
16 квітня 2021, 14:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua