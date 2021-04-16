СБУ взялася за колишнього "заступника міністра інформації ДНР”

Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України

Йому оголосили підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України

Фото: із відкритих джерел

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому “заступнику міністра інформації ДНР”, який відповідав за виготовлення та розповсюдження фейків про Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, перебуваючи на посаді "заступника міністра інформації” терористичної "ДНР”, зловмисник координував діяльність так званих "засобів масової інформації”.

Ці псевдоЗМІ діяли на тимчасово окупованій території Донецької області і використовувалися російськими кураторами для організації та супроводження інформаційних операцій на шкоду інтересам України”, - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала, що підозрюваний особисто готував і розповсюджував через мережу інтернет дезінформацію та фейки про Україну.

Також він популяризував ідеї "руського миру” і так званої "новоросії”, закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури”, - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР" на Луганщині, їй готується повідомлення про підозру.