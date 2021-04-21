СБУ разоблачила боевика "ДНР": он дает важные свидетельства о вооруженной агрессии РФ в Украине

Задержанный сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ

Задержанный сообщил об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ в районе ООС разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Оперативники СБ Украины установили, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурино.

Сотрудники спецслужбы установили личность боевика при попытке въезда в Украину с территории РФ. Сейчас участник НВФ сотрудничает со следствием. Он дал важные показания о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР".

Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал свои паспорта "ДНР" и РФ, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы готовятся к передаче в суд.

Как сообщалось, 16 апреля СБУ взялась за бывшего "заместителя министра информации ДНР”. Ему объявили подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.