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Від початку доби на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
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21 квітня 2021, 08:11 25

Від початку доби на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму "тиші"

21 квітня 2021, 08:11 25
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Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає
Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 20 квітня, було зафіксовано 9 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. У передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Золоте-4 та Водяне, що на Донеччині, російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 21 квітня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь із Мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 випадки порушення режиму "тиші”.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка бойовики

 
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