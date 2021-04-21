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21 квітня 2021, 15:32 316

СБУ блокувала на Донбасі розкрадання газу на 650 мільйонів

21 квітня 2021, 15:32 316
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Правоохоронці провели на Донеччині низку обшуків в офісах та на виробничих потужностях компанії
Правоохоронці провели на Донеччині низку обшуків в офісах та на виробничих потужностях компанії
Фото: СБУ
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Служба безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі через потужності ПАТ "Донецькоблгаз". За попередніми даними, сума збитків може становити до 650 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Блакитне паливо", яке належало оператору газотранспортної системи України, розкрадалося через штучне створення виробничо-технологічних витрат. Продукцію також могли постачати на тимчасово окуповану територію Донецької області.

За фактом несанкціонованого втручання в автоматизовану систему ПАТ "Донецькоблгаз", правоохоронці провели на Донеччині низку обшуків в офісах та на виробничих потужностях компанії.

Під час слідчих дій виявлено і вилучено:

  • документи щодо кількості поставленого природного газу оператором газотранспортної системи України;
  • програмний комплекс обліку газу в ПАТ "Донецькоблгаз", де здійснювалося несанкціоноване втручання.

Вилучені матеріали та обладнання направлено на експертизу.

Триває досудове слідство з ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 292, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 березня введені санкції РНБО проти двох компаній-власників "Донецькоблгазу". На 49,99% акцій "Донецькоблгазу" суд наклав арешт.

СБУ газ паливо корупція Донбас Донецьк

 
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