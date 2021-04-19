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19 апреля 2021, 13:15 1416

В некоторых регионах из-за антитеррористических учений могут ввести особый режим - СБУ

19 апреля 2021, 13:15 1416
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Тренировочные мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным
Тренировочные мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины в большинстве областей проводит многоэтапные антитеррористические учения, во время которых будет уделяться повышенное внимание отработке защиты стратегически важных объектов и государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В них принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, ГСЧС, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время учений в отдельных районах могут временно вводить особый режим.

Он будет проявляться в ограничении или запрете на движение транспортных средств и пешеходов, проверках документов, удостоверяющих личность, осмотрах автомобилей и др.

Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - заявили в спецслужбе.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине возле границы с Россией.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

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