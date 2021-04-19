08:59  19 квітня
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
11:45  19 квітня
У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
08:11  19 квітня
Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2021, 12:51 4

На Франківщині СБУ виявила іноземне громадянство у трьох топ-чиновників

19 квітня 2021, 12:51 4
Читайте также на русском языке
Один із них мав доступ до секретної інформації
Один із них мав доступ до секретної інформації
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України в Івано-Франківській області виявили наявність подвійного громадянства у чиновника обласної державної адміністрації та ще двох високопосадовців.

Про це повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Контррозвідка СБУ викрила трьох чиновників органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві. Посади держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, у тому числі в оборонній сфері”, - йдеться в повідомленні.

Факт наявності паспорту іноземної держави підтвердився у заступника директора одного із департаментів облдержадміністрації.

Також за даними СБУ, іноземне громадянство мав високопосадовець Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. У відомстві зазначили, що його посадові обов’язки передбачали доступ до службової інформації в оборонній сфері.

З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду”, - додали у спецслужбі.

Чиновників було звільнено із займаних посад, оскільки цього вимагає Закон України "Про державну службу” у разі встановлення факту наявності у держслужбовця іноземного громадянства.

Після оскарження відповідного рішення двома чиновниками, Верховний суд України підтвердив законність їх звільнення з держслужби. Третя порушниця не оскаржувала своє звільнення в судових інстанціях. Тривають заходи щодо вивчення обставин перебування цієї категорії осіб за кордоном”, - заявили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила багатомільйонну корупційну схему в "Київбудреконструкції".

СБУ звільнення чиновники громадянство Івано-Франківська область

У Києві СБУ викрила багатомільйонну корупційну схему в "Київбудреконструкції"
19 квітня 2021, 12:19
Довибори в Раду: Вірастюк оскаржив дії ЦВК, однак суд став на захист комісії
19 квітня 2021, 09:54
СБУ взялася за колишнього "заступника міністра інформації ДНР”
16 квітня 2021, 17:07
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram