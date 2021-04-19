На Франківщині СБУ виявила іноземне громадянство у трьох топ-чиновників

Один із них мав доступ до секретної інформації

Один із них мав доступ до секретної інформації

Фото: із відкритих джерел

Працівники Служби безпеки України в Івано-Франківській області виявили наявність подвійного громадянства у чиновника обласної державної адміністрації та ще двох високопосадовців.

Про це повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Контррозвідка СБУ викрила трьох чиновників органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві. Посади держслужбовців передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, у тому числі в оборонній сфері”, - йдеться в повідомленні.

Факт наявності паспорту іноземної держави підтвердився у заступника директора одного із департаментів облдержадміністрації.

Також за даними СБУ, іноземне громадянство мав високопосадовець Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. У відомстві зазначили, що його посадові обов’язки передбачали доступ до службової інформації в оборонній сфері.

З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду”, - додали у спецслужбі.

Чиновників було звільнено із займаних посад, оскільки цього вимагає Закон України "Про державну службу” у разі встановлення факту наявності у держслужбовця іноземного громадянства.

Після оскарження відповідного рішення двома чиновниками, Верховний суд України підтвердив законність їх звільнення з держслужби. Третя порушниця не оскаржувала своє звільнення в судових інстанціях. Тривають заходи щодо вивчення обставин перебування цієї категорії осіб за кордоном”, - заявили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила багатомільйонну корупційну схему в "Київбудреконструкції".