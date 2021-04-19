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19 квітня 2021, 12:19 549

У Києві СБУ викрила багатомільйонну корупційну схему в "Київбудреконструкції"

19 квітня 2021, 12:19 549
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Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану у комунальному підприємстві "Київбудреконструкція". Наразі проведено слідчі дії за місцями проживання та роботи підозрюваних у вчиненні злочину. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Один із посадовців цього підприємства уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. З’ясовано, що підрядник отримав обумовлену угодою суму, проте не виконав жодних робіт і не провів закупівель обладнання", - йдеться у повідомленні.

Натомість актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами оборудки.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у Дніпрі заблокували діяльність нелегального конвертаційного центру. Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень.

СБУ Схеми корупція ремонт підприємство

 
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