У шести регіонах за минулу добу не зробили жодного щеплення від COVID-19
Упродовж минулої доби, 18 квітня в Україні вакцинували від коронавірусу 1453 осіб, у Києві та п'яти областях не робили жодного щеплення.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Найбільше щеплень минулої доби зробили у Київській (216) та Волинській (160) областях.
Жодного щеплення не зробили у Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій і Чернігівській областях.
У решті регіонів вакцинували по 10 - 40 громадян.
450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном)”, - написав він.
Вакцинацію проводили 45 мобільних бригад та 19 пунктів щеплення. До листа очікування вакцинації записались 468 490 людей.
Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення вакциною Pfizer, першими щеплення зробили підопічним психоневрологічного інтернату в Київській області.