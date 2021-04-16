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16 квітня 2021, 14:39 24

На Хмельниччині СБУ попередила замовне вбивство підприємиці

16 квітня 2021, 14:39 24
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Організатор злочину затриманий
Організатор злочину затриманий
Фото СБУ
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Служба безпеки України попередила у Хмельницькій області викрадення і вбивство підприємиці з Буковини. Під час спецоперації затримано організатора злочину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Хмельницькій області.

Співробітники СБУ отримали інформацію, що мешканець сусіднього регіону підшукує виконавця для вбивства жінки, з якою мав тривалий особистий конфлікт. За фізичну розправу зловмисник пропонував 2,1 тисячі доларів. Виконавця замовного вбивства організатор підшукував через свої зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Для попередження особливо тяжкого злочину співробітники СБУ вивели зловмисника на умовного "кілера". Після цього, у межах контролю за вчиненням злочину, було здійснено імітацію фізичної розправи над громадянкою.

Для надання замовнику "доказів виконаного завдання" правоохоронці зробили постановочні фото жертви і оприлюднили інформацію про її зникнення, йдеться в повідомленні речниці СБУ Хмельниччини Людмили Рябчук.

Після передачі "кілеру" другої частини грошей співробітники СБУ затримали замовника злочину в Кам’янці-Подільському.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомлялося, СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР" на Луганщині. Їй готується повідомлення про підозру.

СБУ Буковина убивство затримання Хмельницька область кілер

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