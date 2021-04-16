На Хмельниччині СБУ попередила замовне вбивство підприємиці

Організатор злочину затриманий

Організатор злочину затриманий

Фото СБУ

Служба безпеки України попередила у Хмельницькій області викрадення і вбивство підприємиці з Буковини. Під час спецоперації затримано організатора злочину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Хмельницькій області.

Співробітники СБУ отримали інформацію, що мешканець сусіднього регіону підшукує виконавця для вбивства жінки, з якою мав тривалий особистий конфлікт. За фізичну розправу зловмисник пропонував 2,1 тисячі доларів. Виконавця замовного вбивства організатор підшукував через свої зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Для попередження особливо тяжкого злочину співробітники СБУ вивели зловмисника на умовного "кілера". Після цього, у межах контролю за вчиненням злочину, було здійснено імітацію фізичної розправи над громадянкою. Для надання замовнику "доказів виконаного завдання" правоохоронці зробили постановочні фото жертви і оприлюднили інформацію про її зникнення, йдеться в повідомленні речниці СБУ Хмельниччини Людмили Рябчук.

Після передачі "кілеру" другої частини грошей співробітники СБУ затримали замовника злочину в Кам’янці-Подільському.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомлялося, СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР" на Луганщині. Їй готується повідомлення про підозру.