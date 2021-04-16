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16 апреля 2021, 17:07 166

СБУ взялась за бывшего "заместителя министра информации ДНР"

16 апреля 2021, 17:07 166
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Ему объявили подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины
Ему объявили подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины
Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "замминистра информации ДНР", который отвечал за изготовление и распространение фейков об Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, будучи "замминистра информации" террористической "ДНР", злоумышленник координировал деятельность так называемых "средств массовой информации".

Эти псевдоСМИ действовали на временно оккупированной территории Донецкой области и использовались российскими кураторами для организации и сопровождения информационных операций в ущерб интересам Украины", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала, что подозреваемый лично готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки об Украине.

Также он популяризировал идеи "русского мира" и так называемой "новороссии", призывал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры", - отметили в ведомстве.

Напомним, СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР" на Луганщине, ей готовится сообщение о подозрении.

подозрение СБУ министр уголовное дело сепаратизм ДНР

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