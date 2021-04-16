СБУ взялась за бывшего "заместителя министра информации ДНР"

Ему объявили подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины

Ему объявили подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "замминистра информации ДНР", который отвечал за изготовление и распространение фейков об Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, будучи "замминистра информации" террористической "ДНР", злоумышленник координировал деятельность так называемых "средств массовой информации".

Эти псевдоСМИ действовали на временно оккупированной территории Донецкой области и использовались российскими кураторами для организации и сопровождения информационных операций в ущерб интересам Украины", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала, что подозреваемый лично готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки об Украине.

Также он популяризировал идеи "русского мира" и так называемой "новороссии", призывал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры", - отметили в ведомстве.

Напомним, СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР" на Луганщине, ей готовится сообщение о подозрении.